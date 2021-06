Homem abusa sexualmente de menina da família em Cascais

A Polícia Judiciária deteve um homem, com 44 anos de idade, por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma criança, sua familiar.



Os abusos ocorreram desde 2018 até janeiro 2021, no distrito de Cascais.



O agressor, familiar da vítima, agora com 9 anos de idade, "aproveitou diversas ocasiões em que aquela se deslocava a sua casa para a molestar sexualmente", informou esta quinta-feira a PJ em comunicado.



O abusador conseguiu que a menina não revelasse nada aos pais até maio deste ano, devido à relação de confiança que a criança mantinha consigo.





O arguido ficou prisão domiciliária.