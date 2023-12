Homem agride à porta de bares para roubar mala de mulher

Um homem de 30 anos foi detido pela PSP na madrugada do dia 27, quando tentava fugir com a mala de uma mulher que tinha acabado de assaltar com violência à porta dos bares das Docas de Santo Amaro, em Lisboa.









A vítima foi surpreendida pelas 04h30, quando o ladrão a empurrou com violência, atirando-a ao chão. Populares tentaram intervir, mas o assaltante escapou.

A PSP foi alertada e o suspeito foi apanhado pouco depois ainda com todos os bens da vítima. Presente a tribunal, o agressor acabou por sair em liberdade.