Homem agride PSP após invadir casa de ex-companheira em Braga

Um homem, de 35 anos, foi detido por ter agredido um agente da PSP, na noite de domingo, após ter invadido a casa da ex-companheira, em Braga.





O alerta foi dado já perto das 22h30, após o homem ter entrado sem autorização na habitação da ex-companheira. Os elementos da PSP foram de imediato mobilizados para o local, mas acabaram por ser recebidos com ameaças por parte do suspeito. O agressor recusou-se ainda a abandonar a casa. Um dos agentes foi agredido e sofreu ferimentos numa das mãos, mas não necessitou de ser hospitalizado. O homem foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.