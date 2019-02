Homem ameaça imitar crimes do 'monstro' do Seixal

Três homens foram detidos em Amarante e Felgueiras e proibidos de contactar as vítimas.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Três homens, de 29, 39 e 46 anos, foram detidos pela GNR por violência doméstica contra as mulheres, em Amarante e Felgueiras, na segunda-feira.Num dos casos, o suspeito ameaçou a vítima de morte e aludiu ao duplo homicídio - Pedro Henriques matou a sogra e a filha, de dois anos - seguido de suicídio ocorrido no Seixal, no início deste mês.Em causa, nesta situação em particular, em Amarante, esteve o pedido de separação da parte da mulher, de 39 anos, depois de agressões com socos na cabeça.As discussões eram, na maioria, relativas a motivos financeiros. O homem, da mesma idade e já com antecedentes por violência doméstica, vivia em união de facto com a vítima e os seus filhos menores, dois gémeos de três anos e o irmão, de ano e meio. Ameaçou-a de que poderia imitar o ‘monstro’.Noutro caso, ainda em Amarante, o suspeito, de 29 anos, aterrorizava a companheira, de 46, com ofensas físicas, verbais e ameaças de morte, igualmente por não aceitar o fim da relação.Tentou mesmo sufocá-la, apertando-lhe o pescoço, enquanto a insultava. A filha do casal, de cinco anos, foi também agredida e ficou com marcas no corpo.De acordo com a GNR, a vítima vivia em pânico e o arguido já cumpriu prisão por roubo e tráfico de droga.Já o terceiro detido, de 46 anos e de Felgueiras, usava uma arma de fogo para ameaçar a companheira, de 52, desde junho.Levados a tribunal, ficaram os três em liberdade, dois deles com pulseira eletrónica, e proibidos de contactar as vítimas.