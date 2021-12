Um homem, de 68 anos, foi detido pela GNR de Vila do Conde por posse de armas proibidas, numa investigação de violência doméstica contra a companheira. Foram-lhe apreendidas duas catanas, uma arma construída de forma artesanal, uma arma de ar comprimido e 35 munições.A busca foi ordenada pelo Ministério Público, que suspeita que a vítima fosse ameaçada com as armas.