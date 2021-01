Um homem de 48 anos, que pelo menos desde junho do ano passado ameaçava a mulher com tiros de pistola e supostamente petardos, foi detido por investigadores criminais da PSP de Lisboa.Aos agentes chegaram denúncias de que a vítima, de 47 anos, era sujeitada a insultos vários e amedrontada com a arma e os artigos proibidos. O suspeito dedicava-se ainda ao tráfico de droga.A PSP apreendeu-lhe uma pistola, 83 munições, 10 petardos, heroína e 1260 euros. Ficou solto mas proibido de contactar a vítima.