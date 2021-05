Homem apanhado com dois machados para atacar rival no Estoril

Um homem de 35 anos, com ficha policial por violência doméstica e ameaças, foi detido pela PSP, no Estoril, Cascais, após ter sido encontrado numa rua armado com dois machados, assumindo que queria agredir um seu rival.De achomem foi revistado e, além dos machados, tinha um x-ato e parafusos. O caso foi comunicado do Ministério Público.ordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, foi feita uma denúncia de ameaças, o que levou a patrulha ao local.O homem foi revistado e, além dos machados, tinha um x-ato e parafusos. O caso foi comunicado do Ministério Público.