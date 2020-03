Homem avança com faca contra agentes da polícia na Amadora

Um homem de 25 anos, que fez um roubo com ameaça de faca, empunhou a mesma arma na direção dos agentes da PSP da Amadora que o iam deter, foi esta segunda-feira anunciado.De acordo com a PSP, uma mulher pediu ajuda porque acabara de ser assaltada, na Reboleira. Um polícia foi abordado por outra mulher que viu o ladrão a "vasculhar uma mala de senhora com uma faca de grandes dimensões na mão".Foi intercetado a entrar no bairro da Cova da Moura e, por ter empunhado a faca, a PSP teve de "tomar medidas de proteção para se proceder à algemagem".Presente a juiz, ficou em liberdade.