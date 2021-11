Homem barricado numa casa em Sintra. GNR monta operação no local para "possível sequestro"

Um homem barricou-se em casa, junto aos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, durante a noite desta segunda-feira, estando um grande dispositivo da GNR no local. Ao CM, as autoridades adiantaram que se trata de uma "situação anómala" que os militares estão a investigar, podendo mesmo estar em causa "uma situação de sequestro".Até pelas 01h30 desta terça-feira, o efetivo da GNR no local estava junto à habitação a comunicar com o suspeito, confirmou fonte oficial ao CM, não estando para já identifcada a motivação do homem, nem estando confirmada a presença de uma eventual vítima com o suspeito no interior da casa.O trânsito nas estradas que dão acesso ao local encontra-se cortado.