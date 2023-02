Um homem, de 19 anos, foi detido pela PSP após ter agredido e ameaçado com uma faca outro homem, de 34 anos, para o roubar, na rua do Cativo, no Porto. A arma utilizada no crime foi apreendida.O suspeito, desempregado e residente em Braga, vai ser levado a um juiz de instrução criminal para ser interrogado. A vítima conseguiu resistir às investidas do agressor.