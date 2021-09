Homem cai em poço de 25 metros em Lousada

Um homem com cerca de 50 anos caiu dentro de um poço de aproximadamente 25 metros de profundidade na rua da Torralta, em Lousada.



Ao CM, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada referiu que o depósito tinha água no fundo e a vítima "agarrou-se com toda a força" para manter-se à superfície até à chegada dos bombeiros.

O homem, que estava "em limite de forças", fraturou um pé e ficou com algumas escuriações, mas não apresentava ferimentos de maior gravidade. Foi retirado do poço em segurança e transportado para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O alerta para a ocorrência foi dado às 13h44. No local estiveram 10 operacionais e 4 meios terrestres, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães.