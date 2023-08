PJ detém incendiário responsável pela maior parte dos fogos dos últimos anos no Parque Peneda-Gerês

Um homem, de 28 anos, foi detido, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) por atear vinte fogos, entre os dias 9 de abril e 28 de agosto, em diversas freguesias do concelho de Ponte da Barca.Segundo a PJ, este homem é o responsável pela maior parte dos incêndios dos últimos anos na zona do Parque Peneda-Gerês."Das diligências realizadas, resultou a identificação de um indivíduo, o qual, por fascínio pelo fogo, ora se introduzindo na floresta, ora fazendo uso da sua viatura pessoal, sobretudo em período da tarde, através de chama direta, circulava por aquele território e procedia a inúmeras ignições", diz o comunicado da PJ.Alguns dos incêndios tiveram lugar na zona do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Os mais recentes deflagram em Touvedo, tendo consumido "mais de uma centena de hectares de floresta".O arguido é também suspeito de dezenas de incêndios que afetaram as freguesias de Vila Nova de Muía, Touvedo, Paço Vedro Magalhães, Vila Chã e Lindoso, nos últimos anos.Detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, esta sexta-feira, para aplicação de medidas de coação.