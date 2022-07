Incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês obrigou à retirada de habitantes de aldeia em Ponte da Barca

Um incêndio está a consumir uma zona de mato, que pertence ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, esta quarta-feira em Mosteiró, Ponte da Barca.Segundo apurou ojunto do comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, o fogo esteve durante a noite perto de casas e os habitantes de Mosteiró foram retirados do local. O fogo, com uma frente ativa está a "arder com bastante intensidade".Mais de 70 operacionais combatem o fogo, com o apoio de mais de 20 viaturas. Os operacionais esperam ainda o apoio de um meio aéreo.