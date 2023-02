Homem condenado a 15 anos de prisão por matar rival no dia de Natal

O Tribunal de Almada condenou Admilson Varela a 15 anos de prisão, pelo homicídio, com dois tiros de pistola, de Samir Landim, de 26 anos. O crime ocorreu no dia de Natal de 2021, nas Terras da Costa, Almada.



O arguido, de 28 anos, já tinha agredido Samir Landim dias antes, a 21 de dezembro, em Portimão. Samir Landim viria a ser morto com um tiro no pescoço e outro no braço. Acusado por homicídio qualificado, Admilson Varela acabou por ser condenado por homicídio simples. Tem ainda de pagar 231 400 euros de indemnização à família.

