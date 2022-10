Um homem de 22 anos furtou um animal de raça caprina de uma propriedade privada e fugiu, com o animal, numa mota. O proprietário da cabra alertou a GNR e os militares, que foram ao local, abordaram o suspeito quando este se deslocava no ciclomotor, transportando o animal, em Prado, no concelho de Vila Verde.Além de ter cometido o furto, o indivíduo também não tinha habilitação para conduzir veículos a motor.