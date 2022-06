Um homem, de 25 anos, esfaqueou na noite desta terça-feira os pais na residência da família, em Braga.Depois do crime, o homem barricou-se no interior da habitação até à chegada da polícia.O homem, que terá problemas psiquiátricos, esfaqueou o pai no abdómen e a mãe no pescoço.Os três, as duas vítimas e o esfaqueador, foram transportados para o Hospital de Braga. Os pais apresentam ferimentos superficiais.O homem está detido nas instalações da PSP e será presente a juiz nas próximas horas.