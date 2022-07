Um homem de 29 anos encontra-se desaparecido este domingo no rio Guadiana, na Praia Fluvial Azenhas do Guadiana, em Mértola, estando a Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e os bombeiros de Mértola a efetuar buscas no local.

De acordo com o CDOS de Beja, estão na procura ao homem oito veículos, duas embarcações e 18 operacionais.





A GNR está a tomar conta da ocorrência.O alerta para o desaparecimento foi dado às autoridades por volta das 13h00.