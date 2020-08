Homem de 30 anos esfaqueia jovem em Sintra e põe-se em fuga

Um homem, de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por fortes indícios de ter tentado matar um individuo de 26 anos com uma arma branca, na sequência de uma discussão verbal seguida de confrontos físicos, em plena via pública no concelho de Sintra.

"A vítima foi atingida por dois golpes em zona corporal vital, tendo ficado gravemente ferida e só a pronta intervenção dos serviços de emergência médica, seguida de intervenção cirúrgica urgente em meio hospitalar, impediram a sua morte", explica o comunicado da Polícia Judiciária.





Após o crime, o suspeito pôs-se em fuga, tendo mesmo abandonado a sua residência, tendo sido apanhado mais tarde por inspetores da Polícia Judiciária.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.