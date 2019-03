Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 34 anos morre em despiste de motociclo em Odemira

Acidente aconteceu na zona de Relíquias.

Por Lusa | 11:18

Um homem, de 34 anos, morreu no sábado à noite na sequência do despiste do motociclo que conduzia, na zona de Relíquias, no concelho alentejano de Odemira, distrito de Beja, disse este domingo fonte da GNR à Lusa.



O despiste ocorreu cerca das 23h10 na Estrada Nacional 263, perto da aldeia de Relíquias, precisou a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, as operações de socorro envolveram quatro operacionais apoiados por duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Odemira e da GNR e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira com dois elementos.