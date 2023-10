Homem de 39 anos detido por manipular tacógrafo

Um homem, de 39 anos, foi constituído arguido, pela GNR de Setúbal, por falsificação de notação técnica e por conduzir um veículo pesado de mercadorias com o tacógrafo manipulado, em Azeitão, na quinta-feira.Segundo o comunicado da GNR, durante a realização de uma fiscalização, o veículo pesado de mercadorias do suspeito foi impedido de circular na estrada.Ao que os militares apuraram, o veículo circulava com um dispositivo instalado no aparelho de controlo, que adulterava os dados de registo e memorização da marcha do veículo, originando tempos de condução e repouso falsos.O veículo e o dispositivo utilizado foram apreendidos.O suspeito foi constituído arguido e as provas remetidas ao Tribunal Judicial de Setúbal.