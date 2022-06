Um homem foi encontrado morto dentro de uma casa devoluta, em Lagos.A vítima tem 40 anos e ao que o CM apurou apresentava vários ferimentos na cabeça e no pescoço. O corpo estava tapado com uma lona.A PSP e os bombeiros de Lagos estiveram no local e confirmaram que a vítima estava cadáver.Foi acionada a Polícia Judiciária que está a investigar a hipótese de ter acontecido um homicidio.As autoridades suspeitam que o homem tenha sido espancado e degolado.