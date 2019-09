Homem de 41 anos detido por violência doméstica em Bragança

Militares da GNR afetos ao Posto Territorial de Mogadouro, no distrito de Bragança, detiveram um homem de 41 anos pelo crime de violência doméstica na vila trasmontana, anunciou esta sexta-feira aquela fonte policial.

"No âmbito de uma investigação, em que o suspeito alegadamente agredia uma mulher também com 41 anos, chegando a ameaçá-la de morte, assim como aos seus dois filhos menores, o homem foi detido e os agentes deram cumprimento a dois mandados de busca, à residência do indivíduo", indicou a GNR.

Da operação resultou, ainda, a apreensão de 79 munições, três ponteiras para carabina e uma cartucheira.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Mogadouro para aplicação das medidas de coação, tidas por aquedada.