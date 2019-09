Homem de 59 anos detido por suspeita de violência doméstica em Leiria

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial da GNR em Leiria deteve, na terça-feira, um homem de 59 anos, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Leiria, foi esta quinta-feira anunciado.No decorrer de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR "deram cumprimento a um mandado de detenção do suspeito, por violação das medidas de coação aplicadas em consequência da sua detenção ocorrida em 18 de julho, nomeadamente a proibição de contactar com a vítima por qualquer meio, e da proibição de adquirir ou usar armas de fogo", refere a força policial, numa nota esta quinta-feira enviada à agência Lusa."Foi possível apurar que o suspeito persistiu em contactar a vítima, proferindo-lhe ameaças de morte, devassando a sua vida privada, sob as mais diversas formas, com o intuito de denegrir a sua imagem perante a população local, causando à vítima um sentimento de insegurança e receio pela sua integridade física", acrescenta a GNR.O detido, depois de ouvido pelo Tribunal Judicial de Leiria, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, informa ainda a GNR, adiantando que, no âmbito da mesma operação, foi apreendido o telemóvel do detido, a fim de ser utilizado como meio de prova.