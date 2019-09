Homem de 49 anos detido por violência doméstica em Santo Tirso

Um homem de 49 anos foi detido, no concelho de Santo Tirso, pelo crime de violência doméstica praticado durante vários anos, anunciou este sábado a Guarda Nacional Republicana.Em comunicado, a GNR avança que a detenção teve lugar na sexta-feira graças à intervenção do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas do Porto, depois da mulher ter sido hospitalizada devido à última agressão, altura em que denunciou o marido, do qual decidira divorciar-se.Os militares, durante a investigação, apuraram que o suspeito maltratou a mulher de 44 anos, através de ameaças, injurias e agressões, durante vários anos.As autoridades apuraram ainda que as situações de violência se agravaram, após a vítima ter decidido divorciar-se do suspeito.A GNR deu cumprimento a um mandado que levou à detenção do agressor, tendo o mesmo sido presente a 1.º interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde lhe foi aplicada a medida de coação de afastamento da residência da vítima e proibição de contacto por qualquer meio, não se podendo aproximar da mesma.