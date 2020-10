Homem degola companheira com x-ato em Leiria

O homem que degolou a companheira com um x-ato, na presença dos filhos dela, de 2 e 6 anos, em dezembro do ano passado, em Leiria, já foi acusado pelo Ministério Público do crime de homicídio qualificado e começa a ser julgado a 24 de novembro.

Adilson Souza tem 35 anos, é brasileiro, tal como a vítima, Helena Anacleto, de 34 anos, e está em prisão preventiva. O crime ocorreu no apartamento partilhado pelo casal, numa das torres do Centro Comercial Maringá. Com medo, as crianças "esconderam-se debaixo de umas prateleiras da cozinha".

O casal estava a discutir na casa de banho quando o homicida golpeou a vítima no pescoço, pelas costas, após o que fugiu de carro, sofreu um acidente e foi detido pela GNR.