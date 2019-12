Prisão preventiva para homem que degolou companheira em Leiria

Ficou em prisão preventiva o homem que, esta sexta-feira à noite, matou a companheira em Leiria.O suspeito foi interrogado durante cerca de duas horas no Tribunal de Leiria.Recorde que Adilson Venâncio degolou a companheira com recurso a um x-ato à frente dos dois filhos menores, de dois e cinco anos.O crime macabro aconteceu dentro da habitação do casal, localizada no Centro Comercial Maringá.

Segundo o que o CM conseguiu apurar, o crime aconteceu num contexto de violência doméstica.



O alerta foi dado às autoridades pelo próprio agressor que, depois do homicídio, se colocou em fuga.



Acabou mais tarde por ser detido pela GNR no IC2, perto de Pombal, depois de se ter despistado.