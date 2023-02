A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem com 354 doses de haxixe por tráfico de estupefacicentes e posse de arma proibida.

O suspeito foi parado numa fiscalização rodoviária. Os polícias suspeitaram do cheiro invulgar vindo do carro e procederam à revista do veículo.

No carro, o homem de 23 anos tinha também um taser, três telemóveis e 133 euros em numerário.

O detido será presente no Tribunal de Portimão onde saberá as medidas de coacção impostas.