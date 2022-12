Homem detido por abusar sexualmente de menino de cinco anos, filho da companheira, em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Águeda, um homem suspeito de ter abusado, mais do que uma vez, do filho da companheira, que tinha cinco anos de idade.Os crimes ocorreram em Sever de Vouga, em Aveiro, e as provas recolhidas indicam que os episódios de abuso sexual aconteciam após situações de violência doméstica "!com os restantes elementos da família", quando o detido ainda vivia com a vítima. Os crimes apenas foram revelados recentemente pela criança, como se pode ler no comunicado da PJ.O detido, de 33 anos, já foi presente às autoridades competentes, estando obrigado a realizar apresentações trissemanais perante as autoridades. Adicionalmente, o homem está proibido de tentar contactar os elementos da família, sendo que esta proibição está a ser controlada por meios eletrónicos.