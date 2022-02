Homem detido por agredir a mulher, pai e companheira deste em Setúbal

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem, de 35 anos, suspeito de crimes de violência doméstica contra a companheira, o pai e a companheira deste. O caso aconteceu em Setúbal.

Segundo informa a PJ em comunicado, durante "investigação realizada no âmbito de um processo-crime que versava sobre ilícitos de outra natureza", verificou-se que o suspeito agredia e exercia violência psicológica sobre a companheira, com quem coabitava há 11 anos, uma mulher "com graves problemas de saúde".

Ainda, provas recolhidas pela PJ apontam que agressões eram também dirigidas ao pai do agressor e à companheira deste, que tem "acentuado deficit cognitivo".

Presenta a tribunal ficou sujeito a várias medidas de coação, como a proibição, absoluta, de contactos com as vítimas.