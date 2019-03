Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por agredir companheira em Armação de Pera

Agressor de 42 anos já tinha atingido a mulher outras vezes.

Por Ana Palma | 06:00

Um homem de 42 anos foi detido por militares do Posto da GNR de Armação de Pera, em Silves, pelo crime de violência doméstica.



Os militares foram chamados a uma habitação na avenida Beira Mar, onde a vítima estaria a ser agredida. Segundo o CM apurou, o agressor, romeno, já por diversas vezes tinha ameaçado e batido na mulher, de nacionalidade brasileira.



O casal foi conduzido ao Posto da GNR e o homem foi detido. A vítima, também com 42 anos, apresentava alguns ferimentos resultantes de alegadas agressões por parte do suspeito, tendo sido assistida no hospital de Portimão.



Fontes que estiveram no local referiram ao CM, sob anonimato, que "esta foi, pelo menos, a terceira vez que ele a agrediu nos últimos tempos".



Uma vez apresentado a Tribunal, o detido saiu em liberdade, ficando proibido de contactar com a vítima, mediante vigilância eletrónica.



PORMENORES

Detido em Alcantarilha

Uma das últimas detenções ocorridas na região por violência doméstica ocorreu em Alcantarilha. Um homem de 52 anos foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas da GNR de Portimão por esfaquear e asfixiar a companheira.



12 mortes este ano

Este ano já morreram 12 pessoas em Portugal vítimas de violência doméstica. A primeira morte ocorreu em Lagoa. A mulher, Lúcia Rodrigues, de 48 anos, foi atingida no tórax com tiros de caçadeira pelo companheiro, que se suicidou.