Homem detido por atear incêndio florestal em Oliveira do Hospital

Um homem, de 24 anos, foi detido pela PJ em Oliveira do Hospital por ser suspeito de atear um incêndio florestal no passado dia 26 de julho.



De acordo com um comunicado da PJ, o crime ocorreu cerca das 15h30. O mesmo documento refere que "o suspeito, usando chama direta, colocou um incêndio em zona florestal povoada com mato, silvado e pinheiros, dentro de uma vasta mancha florestal, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção de populares e dos bombeiros de Oliveira do Hospital".





Este crime "colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, bem como habitações e a uma vasta mancha florestal", avança o comunicado.Sobre o detido recaem as suspeitas de que é autor de outros incêndios que ocorreram na mesma zona da região em questão.

O homem, com antecedentes criminais por crimes de incêndio, foi presente a primeiro interrogatório judicial ao Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra.



O indivíduo ficou em prisão preventiva.