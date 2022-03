Homem detido por furto de veículo em Almada

Um homem de 40 anos foi detido pelo Comando Territorial de Setúbal na sequência do furto de um veículo no Monte da Caparica, em Almada, divulgou a GNR através de comunicado.



Os militares deram conta de um comportamento suspeito por parte do indivíduo, que tentou pôr-se em fuga. A viatura foi intercetada pela GNR, momento em que foi detetado que o homem não tinha habilitação legal para conduzir a viatura, que havia sido furtada.





O suspeito vai ser presente ao Tribunal Judicial de Almada esta segunda-feira para aplicação das medidas de coação.