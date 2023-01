Um homem de 45 anos, já com largo histórico por furtos em supermercados, foi novamente detido pela PSP de Lisboa quando cometia o mesmo crime.

Na esquadra, os polícias verificaram que tinha uma condenação a 2 anos e 9 meses de prisão, também por furto, em 2021, e entregaram-no à cadeia de Lisboa.

Neste último furto, na terça-feira, foi travado pelo vigilante quando passava as caixas do supermercado com artigos no valor de 300 euros, que não pretendia pagar.

O homem não tem qualquer ocupação profissional.