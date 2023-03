Um homem, de 32 anos, foi detido por ter abusado sexualmente das filhas em Leiria.

Os crimes ocorreram no verão de 2022, na casa do homem que aproveitava "momentos a sós com as vítimas" para cometer os abusos.

De acordo com um comunicado da PJ, o homem foi denunciado pela mãe das vítimas, que soube dos abusos por uma amiga de uma das filhas.

O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.