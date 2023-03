Homem detido por violência doméstica depois de ameaçar companheira à frente de militares da GNR

Um homem de 54 anos foi detido por violência doméstica, esta terça-feira, depois de ter sido apanhado em flagrante a ameaçar a companheira, de 51 anos, em Lousada.Em comunicado, a GNR explica que os militares da Guarda foram à casa do suspeito no âmbito de uma denúncia e, no local, conseguiram verificar que a vítima apresentava sinais de agressão."Já na presença dos militares, o agressor repetiu as ameaças à vítima, motivo que levou à sua detenção em flagrante", pode ler-se no comunicado.Esta quarta-feira, o homem foi presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.