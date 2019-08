Homem detido por violência doméstica fica com pulseira eletrónica em Beja

Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR na passada terça-feira, dia 30 de julho, por violência doméstica e posse de arma proibida, em Beja.



De acordo com um comunicado da GNR, a detenção do agressor ocorreu "na sequência da ativação do sistema de teleassistência por parte da vítima, uma mulher de 45 anos, em virtude do suspeito ter arremessado, por diversas vezes, pedras contra as janelas e portas da sua residência".





Aquando da detenção, o suspeito tinha na sua posse uma munição de calibre 9 mm.Na sequência da detenção foi efetuada uma busca à residência do detido e foram apreendidas cinco munições, uma arma de starter, uma arma de ar comprimido, um machado e produtos estupefacientes: haxixe e liamba.O mesmo comunicado dá conta que "o suspeito, com antecedentes criminais pelos crimes de furto e violência doméstica, ficou detido até ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Beja", na quarta-feira.O homem ficou com pulseira eletrónica.