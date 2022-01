Homem dirige-se à esquadra para levantar documentos extraviados e acaba detido em Lisboa

Um homem, de 68 anos, foi detido, esta quarta-feira, pela PSP em Lisboa após se deslocar à esquadra para levantar a carteira que tinha sido extraviada.O comunicado das autoridades explica que os agentes encontraram os "documentos extraviados em nome do arguido, que após efetuadas diligências foi contactado telefonicamente para se deslocar à Esquadra em Santa Apolónia para fazer o levantamento dos mesmos". Na presença do arguido na esquadra, para lhe ser entregue os documentos verificou-se que havia um mandado de detenção, para notificação de contumácia, que caía sob o homem.O arguido tomou conhecimento do conteúdo da sentença, e foi restituído à liberdade.