Homem em coma após ser agredido com picareta em Paços de Ferreira

Joaquim Neto, de 43 anos, está em coma induzido após ter sido agredido violentamente com uma picareta pelo vizinho, na madrugada de terça-feira, em Carvalhosa, Paços de Ferreira.A vítima, que sofreu a amputação de uma mão, foi sujeita a várias intervenções cirúrgicas. O agressor, de 58, foi detido pela Polícia Judiciária.

Tudo aconteceu após o agressor ter danificado a bicicleta da vítima. Fora de si, o homem de dirigiu-se a casa do vizinho a pedir explicações, munido com a picareta.



O detido conseguiu desarmar a vítima, que acabou por ser agredida com o seu próprio utensílio. Levado a tribunal, o suspeito ficou esta quarta-feira em prisão preventiva.