Um homem de 62 anos foi encontrado morto, este domingo, num tanque na Quinta do Conde Velho, no Montijo.O alerta foi dado para a Guarda Nacional Republicana (GNR). O óbito foi confirmado por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.Ao que oapurou, foi descartada a possibilidade de crime, devido à falta de indícios.A Polícia Judiciária foi chamada ao local.