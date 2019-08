Homem escapa após assaltar sex shop em Oeiras

Um homem encapuzado e armado com uma pistola assaltou, ao final da tarde de terça-feira, uma sex shop de Carnaxide, em Oeiras.O ladrão apanhou de surpresa a funcionária – a única pessoa que estava no interior da loja de venda de produtos eróticos – e conseguiu fugir com 90 euros que estavam na caixa registadora.A PSP foi chamada e a investigação está agora com a Polícia Judiciária. A vítima, de 25 anos, diz ter ouvido um carro a arrancar logo após o roubo, pelo que se suspeita que tenha um cúmplice.