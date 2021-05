Homem ferido ao cair nas rochas em Lagoa

Um homem de 27 anos ficou ferido depois de cair nas rochas da zona turística do Algar Seco, no concelho de Lagoa, onde a vítima, do Bangladesh, passeava com amigos. Segundo revelou ao CM o comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, o incidente ocorreu no sábado à tarde.









Para o local seguiram de imediato elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Ferragudo, bem como dos Bombeiros Voluntários de Lagoa. Por se encontrar num local de difícil acesso, a vítima foi retirada do local pelo mar através do salva-vidas. O ferido foi transportado ao hospital.