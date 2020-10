Surfista fica preso em rochas em Aljezur

Um surfista ficou esta quarta-feira preso nas rochas, entre as praias da Amoreira e Monte Clérigo, em Aljezur. A vítima, de 32 anos, foi resgatada por elementos dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e da Polícia Marítima.O alerta foi dado por volta das 14h50. Segundo oapurou, o surfista, de nacionalidade mexicana, ficou em dificuldades depois de ter sido empurrado pela ondulação forte."A vítima ficou presa nas rochas e teve de ser resgatada do local pela equipa de Grande Ângulo dos Bombeiros de Aljezur, com recurso a cordas, com o apoio da Polícia Marítima", explicou aoPedro Palma, comandante da Capitania do Porto de Lagos, que coordenou a operação de resgate do turista.Além do grande susto, o surfista escapou ileso, sem ferimentos.