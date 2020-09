Um homem ficou ferido com gravidade este sábado à noite na sequência de um atropelamento, na Avenida Visconde Tojal, na localidade de Cabanas, em Palmela.A vítima foi transportada para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.Segundo fonte do Comando da GNR de Setúbal, o condutor encontra-se em fuga.O alerta foi dado pelas 20h23. Para o local foram accionadas as equipas dos bombeiros, o INEM e a GNR, num total de 15 operacionais, apoiados por seis veículos.