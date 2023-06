Homem ferido enquanto pratricava kitesurf em Viana do Castelo

Um homem, de 30 anos, sofreu ferimentos graves, enquanto praticava kitesurf, na praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, esta sexta-feira à tarde.



O alerta foi dado a meio da tarde. Ao que o CM apurou, a vítima estaria a praticar aquela modalidade desportiva, quando foi arrastada para as rochas junto ao molhe, tendo embatido nas mesmas com a cabeça. Sofreu um traumatismo crânioencefálico.





Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo, sendo depois sido transportado para o Hospital de Viana, de onde deverá ser transferido para o Hospital de Braga. Para além dos Bombeiros e INEM, no local estiveram ainda elementos da Polícia Marítima.