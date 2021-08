Um homem ficou gravemente ferido, esta terça-feira de manhã, quando caiu de uma arriba com cerca de sessenta metros de altura, na praia da Formosa, em Santa Cruz, Torres Vedras.O alerta foi dado pelas cinco da manhã. A vítima necessitou de receber tratamento hospitalar, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, elementos do INEM com uma viatura médica e a GNR.