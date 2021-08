Homem de 70 anos resgatado após queda num poço em Vila Nova de Gaia

Um homem com cerca de 70 anos ficou ferido após ter caído a um poço, nas obras que decorrem junto ao quartel dos Bombeiros de Avintes, em Vila Nova de Gaia, esta segunda-feira de manhã. A vítima foi resgatada e hospitalizada.

O acidente aconteceu esta manhã, junto à rua 5 de Outubro, em Avintes. A vítima não se terá apercebido da existência do poço e caiu. Foi resgatada pela corporação de Avintes e pelos Sapadores de Gaia, com alguns ferimentos, e depois transportada com ferimentos considerados ligeiros para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.





No local esteve também a equipa médica de emergência e reanimação do INEM.