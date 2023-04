Um homem com cerca de 60 anos ficou gravemente ferido na sequência de um despiste automóvel seguido de capotamento, esta manhã em Poiares, Peso da Régua.



A vítima teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros de Peso da Régua.





Depois de estabilizada foi transportada para o hospital com acompanhamento do INEM.A GNR investiga as causas do violento despiste.