Homem inventa conferência para fazer entrar em Portugal quatro falsos médicos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no Aeroporto de Lisboa, um homem de 52 anos, estrangeiro, por indícios de auxílio à imigração ilegal e de falsificação de documentos.O homem foi apanhado pelos agentes em flagrante delito quando facilitava a entrada em Portugal de quatro cidadãos estrangeiros, dois homens e duas mulheres. O detido usava documentação falsa e afirmava que o grupo se tratava de médicos da República Democrática de São Tomé e Príncipe que vinham participar numa conferência.Segundo comunicado, após investigação os agentes descobriram que o "facilitador tem vindo a dedicar-se a este tipo de ilícito há pelo menos um ano" e já terá permitido a entrada de mais de 20 cidadãos estrangeiros em Portugal.O detido já tinha pelo menos cinco processos crime relacionados com furtos em Portugal."Aos quatro cidadãos que tentaram ludibriar as autoridades de fronteira, foi recusada a entrada em território nacional por uso de documento falsificado, estando em curso as diligências processuais administrativas tendentes a afastá-los para os países de origem", diz o SEF.O detido ficou obrigado a apresentações bissemanais, entrega de passaporte e proibição de sair do País.