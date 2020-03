Homem mata colega de casa à facada e impede pedido de socorro

Manuel Anacleto, de 68 anos, matou o colega de casa, Vítor Lebre, de 40, com várias facadas no abdómen e no tórax, a 18 de agosto de 2019, no bairro de Aldoar, Porto. Está agora acusado de homicídio qualificado e coação.O Ministério Público indica ainda que, quando o outro morador tentou pedir socorro, foi impedido pelo arguido, que lhe tirou o telemóvel e ameaçou-o com uma faca.Após o crime, o homicida esperou pela PSP e entregou-se. Os três moradores daquela casa, com problemas psiquiátricos, eram utentes do Hospital de Magalhães Lemos e acompanhados por assistentes sociais.