Homem mordido por cão do vizinho enquanto agredia a companheira em Santo Tirso

Um homem foi mordido por um cão de raça perigosa, em Santo Tirso, esta tarde de quinta-feira, ao que tudo indica, por estar a agredir a companheira. Terá sido o instinto protetor do animal, que é propriedade do vizinho do casal, que o levou a atacar o agressor. O indivíduo sofreu ferimentos graves num braço e teve que levar 25 pontos.

O caso aconteceu cerca das 12h00, em São Tomé de Negrelos, em Santo Tirso. O agressor, com cerca de 40 anos, foi levado para o hospital, mas acabou por regressar a casa, ao final da tarde, para ameaçar a vítima.





A GNR foi acionada para o local, no entanto, não confirmou o episódio de violência doméstica. O suspeito acabou por ser detido pelo crime de condução sem habilitação legal e por registado uma taxa de alcoolemia superior a 3,0g/l. Depois de levado para o posto, o homem foi notificado para comparecer perante as autoridades judiciais.

Durante o dia, a GNR foi chamada, esta quinta-feira, em três ocasiões diferentes, à casa do casal por denúncia de violência doméstica, feita por vizinhos, mas sempre sem confirmação no local.